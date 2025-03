La sezione ascolana di Italia Nostra segnala diverse problematiche in via Napoli "Riteniamo opportuno effettuare questa segnalazione per una loro pronta eliminazione"

Riconosciuto l’impegno posto per migliorare la condizione di decoro e sicurezza della nostra città, con la realizzazione tra l’altro di numerose piste ciclabili, dobbiamo segnalare alcune situazioni critiche, che richiedono un pronto intervento per eliminare oggettive condizioni di pericolo e di insicurezza.

Nel preannunciare una nostra ulteriore segnalazione sul problema della ossessiva presenza delle deiezioni liquide e solide dei nostri amici a quattro zampe e di mozziconi di sigarette, già oggetto di alcune nostre proposte, nell’immediato siamo costretti a segnalare una condizione di oggettivo pericolo per l’incolumità delle persone per la presenza di un vero e proprio dosso che si è formato in via Napoli proprio di fronte alla Scuola Luciani e nei pressi del chiostro di vendita di giornali a seguito del sollevamento dello strato di asfalto nel punto di attraversamento della strada, proprio sulle strisce pedonali peraltro in quel punto diventate invisibili.

Un’analoga condizione di pericolo è rappresentata dal sollevamento di un blocco di cemento della cunetta proprio davanti all’edicola, in una zona frequentata, tra l’altro, dai numerosi alunni che frequentano la Scuola Luciani e dai loro genitori.

Tanto per completare l’opera, a circa 15 metri dall’edicola sull’ampio marciapiede spartitraffico, numerosi blocchetti si sono sollevati proprio nei pressi di un panchina creando condizioni di pericolo ed evidenziando una sciatteria non degna certamente della immagine della nostra pregiata città.

Siamo costretti ad effettuare queste segnalazioni sia per le ripetute lamentele ricevute sia per avere assistito in poco tempo al pericolo corso da più persone che, inciampando, stavano per cadere.

Fortunatamente in questi casi il tutto si è concluso con una semplice imprecazione e un dovuto lamento. Ma ci dobbiamo chiedere: il tutto si concluderà sempre senza danni? E se invece questi si dovessero verificare, chi sarà costretto a pagarne le conseguenze?

E’ probabile che la non eliminazione di queste condizioni di pericolo è stata determinata dalla loro mancata conoscenza. Per questo riteniamo opportuno effettuare questa segnalazione per una loro pronta eliminazione e per evitare che qualcuno possa inciampare negli ostacoli e cadere rovinosamente a terra con tutte le conseguenze che questo evento potrebbe comportare.

Profondamente grati per l’attenzione e certi di un pronto doveroso intervento, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Il Presidente della Sezione

(Prof. Gaetano Rinaldi)