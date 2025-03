Incontro all’auditorium Pacetti di Centobuchi sul tema dei boschi urbani Appuntamento sabato 22 marzo alle ore 10.00

Il Comune di Monteprandone invita la cittadinanza al convegno “Bosco Urbano: Un’alternativa Verde per Affrontare i Cambiamenti Climatici”, che si terrà sabato 22 marzo 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Pacetti, in via San Giacomo 107, Centobuchi.

L’evento avrà come tema principale il progetto di microforestazione urbana già completato, che ha visto la piantumazione di 64 alberi e 40 arbusti su un’area complessiva di 4.298 mq. Il progetto, cofinanziato dal Comune di Monteprandone e dalla Regione Marche, ha trasformato tre aree urbane di Monteprandone e Centobuchi in boschi urbani con l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria, contribuendo così alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’incontro offrirà anche l’occasione per parlare di microforestazione urbana e dei benefici che questi interventi possono portare alle città, non solo in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma anche di riqualificazione degli spazi pubblici e promozione della biodiversità.

Interverranno esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui:

Sergio Loggi, Sindaco del Comune di Monteprandone

Avv. Meri Cossignani, Consigliere del Comune di Monteprandone, delega all’ambiente (in video call)

Avv. Paolo Canducci, Consigliere del Comune di San Benedetto del Tronto

Stefano Aguzzi, Assessore della Regione Marche, delega alla tutela del paesaggio e valorizzazione dei beni ambientali (video contributo)

Dott. Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche

Elena Grandi, Assessore all’ambiente e al verde del Comune di Milano (in video call)

Arch. Adele G. Caucci, Membro AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)

Si parlerà di:

I benefici della microforestazione urbana e come questi boschi urbani contribuiscano a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Le politiche ambientali locali e le iniziative per la sostenibilità messe in atto dal Comune di Monteprandone e dalla Regione Marche.

Il ruolo delle aree verdi nella riqualificazione urbana e nella creazione di spazi pubblici più sostenibili e resilienti.

Le esperienze di forestazione urbana nelle grandi città, con un focus su Milano e su come altre città italiane stanno affrontando la sfida della sostenibilità.

Il Sindaco Sergio Loggi: “Questo progetto di microforestazione urbana è una testimonianza concreta del nostro impegno per un futuro più verde e sostenibile. Questo convegno è un’opportunità importante per condividere il nostro progetto e per continuare a sensibilizzare la comunità sul valore delle azioni concrete per la tutela dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici.”

Meri Cossignani consigliere comune di Monteprandone con delega all’ambiente aggiunge: “le questioni ambientali sono sempre più urgenti e l’attivazione di strumenti concreti alla loro risoluzione non deve essere più oggetto di mera propaganda o di sola sensibilizzazione. Monteprandone si sta avviando verso strategie reali e tangibili e il progetto di riforestazione ne è la dimostrazione, che non vuole però rimanere isolata, ma essere l’inizio di una vera e concreta politica ambientale, che sia una sfida all’inquinamento, ai cambiamenti climatici ma soprattutto alla tutela della qualità della vita dei nostri concittadini”.