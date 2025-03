Migranti e lavoro: incontro a Grottammare su opportunità e prospettive nel turismo Venerdì 28 marzo alle ore 10.00

99 Letture Cronaca

L’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) Cisl Marche torna a parlare di migranti e di lavoro in ambito turistico-alberghiero. Venerdì prossimo, 28 marzo, nella Sala consiliare si discuterà di inserimento lavorativo e partecipazione sociale dei migranti, di opportunità, diritti e doveri. Nell’occasione, verranno illustrate anche le risultanze di una ricerca che ha messo a fuoco questi aspetti e le prospettive per la prossima stagione estiva.

Interverranno: Luana Agostini e Caterina Spalazzi per CGIL, Roberto Celi (CISL), Franco Ravaglia (UIL), Luca Orsini (Res). Inizio ore 10.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Fisascat Cisl, Filcams Cgil e UilTucs, nella volontà di proseguire il confronto avviato a Grottammare nel giugno 2024, con gli incontri dal titolo “Lavoriamo Insieme”.

“Il mondo del lavoro per i cittadini migranti è un tassello fondamentale per un giusto processo integrativo – dichiara la consigliera Martina Sciarroni delegata all’Intercultura -. Un momento fondamentale per potersi inserire nel tessuto territoriale in cui si sono trasferiti. Per noi, è fondamentale creare delle occasioni di conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, un momento utile non solo per i lavoratori ma anche e soprattutto per i datori di lavoro, così da poter abbattere il muro degli stereotipi e contribuire alla creazione di una rete socio-economica reale”.