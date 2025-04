Grottammare, scontro sulla Statale Adriatica: coinvolto un bus pieno di studenti Quattro i feriti

178 Letture Cronaca

Momenti di paura nella mattinata di giovedì 3 aprile a Grottammare, dove si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e un autobus snodato.

I due veicoli si sono scontrati frontalmente poco prima delle 8.00 lungo la Statale 16 “Adriatica”. I Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto e i sanitari del 118 hanno prestato soccorso all’automobilista, poi trasportato in ospedale per accertamenti insieme a tre passeggeri dell’autobus, a bordo del quale viaggiavano circa 60 persone, di cui la maggior parte studenti minorenni. I mezzi incidentati sono infine stati messi in sicurezza al pari della zona circostanze.