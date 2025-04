Gruppo di escursionisti bloccato da una valanga ad Arquata del Tronto Soccorritori sul posto per accertare la presenza di persone travolte dalla slavina

Soccorsi in azione nel territorio di Arquata del Tronto per un gruppo di escursionisti rimasti bloccati nel rifugio Zilioli nel corso della mattinata di giovedì 3 aprile.

I Vigili del Fuoco del distaccamento montano sono intervenuti sul posto dopo che una slavina, staccatasi dal monte Vettore, ha interrotto il sentiero verso valle. Degli otto escursionisti bloccati nel rifugio, due sono stati caricati a bordo dell’elicottero Icaro del 118, mentre gli altri hanno deciso di tornare sui propri passi attraverso percorsi alternativi.

Per via dell’elevata possibilità di ulteriori valanghe, i soccorritori non sono stati in grado di accertare l’eventuale presenza di persone travolte dalla neve, ricorrendo a una ricognizione dall’alto dagli elicotteri. Prosegue il monitoraggio dell’area da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali.