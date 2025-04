Presentato il progetto “L.A.P. – Laboratori Aperti del Piceno” Coinvolti i Comuni di Ascoli Piceno, Montalto delle Marche, Ripatransone e Grottammare

Quattro comuni del Piceno, tre imprese che condividono un’unica visione di benessere per le comunità, numerose e concrete attività e servizi offerti tra innovazione e imprenditorialità. Questo – e molto altro – è “L.A.P. – Laboratori Aperti del Piceno”, un progetto che coniuga lo sviluppo d’impresa con le esigenze di crescita e di benessere del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche.

I comuni coinvolti sono Montalto delle Marche, Ripatransone, Ascoli Piceno e Grottammare. Mentre le tre imprese private che, unendo le proprie competenze, si opereranno per il benessere comune di questi territori sono MARCHINGEGNO (capofila), specializzata nello sviluppo locale a base culturale, attivo in processi di rigenerazione, in particolare nelle aree interne delle Marche; GATE REI (partner), operatore nazionale specializzato nel design e gestione di spazi polifunzionali dedicati all’innovazione e allo sviluppo di comunità creative; FAB VISION (partner), specializzata in soluzioni digitali innovative.

Quattro sono le linee di attività, tra loro integrate e finalizzate all’innovazione territoriale e allo sviluppo dell’imprenditorialità.

Ecco come:

– Attraverso la riattivazione di spazi collaborativi con la costituzione di un cluster di 4 centri per l’innovazione con spazi attrezzati, polifunzionali e accessibili. L’hub principale sarà a Montalto delle Marche – perno centrale della rete di spazi dei L.A.P. e tre spoke di proprietà di Poste Italiane a Ripatransone, Ascoli Piceno e Grottammare, destinati ad attività formative, eventi di networking e servizi alle imprese. Per attività che richiederanno maggiore capienza, inoltre, il Comune di Montalto delle Marche metterà a disposizione gratuitamente il Teatro di Sant’Agostino e il Teatro comunale.

– Sviluppando competenze imprenditoriali e digitali attraverso percorsi formativi su cultura d’impresa (ICC e innovazione culturale), corsi STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) per giovani e studenti e attività educative multimediali.

– Tramite incontri tra domanda e offerta di competenze attraverso career day, mentoring, coaching ed attività di networking tra giovani, imprese ed università.

– Fornendo servizi specialistici per imprese, startup e professionisti e mettendo a disposizione postazioni coworking e spazi per eventi.

Il progetto “L.A.P. – Laboratori Aperti del Piceno” rientra tra i 15 progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del bando “Infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori” e presentato pochi giorni fa presso la Sede della Regione Marche. “Siamo solo all’inizio di questo percorso in rete di crescita collettiva, grazie alle infinite possibilità che l’innovazione e la spinta all’imprenditorialità possono rappresentare per i territori”, commentano i promotori.