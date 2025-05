Al via gli interventi per ripristinare l’accesso al centro storico di Rotella Si tratta di lavori per un valore complessivo di oltre 900mila euro

Stanno per partire i lavori di ripristino della viabilità di accesso al centro storico di Rotella, nel Piceno, per un intervento da 910.000 euro che, al tempo stesso, ha l’obiettivo di ridurre le zone rosse presenti in loco dopo il sisma del 2016/2017.

«Si tratta di un’area caratterizzata da elevata pericolosità, per cui si andrà ad agire con una messa in sicurezza fondamentale per il centro abitato di Rotella – spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. Continuiamo ad agire a 360 gradi per il bene del territorio e del processo di ricostruzione di questi luoghi che tanto hanno sofferto. Ringrazio vivamente il lavoro svolto con costanza dai Comuni, dall’Ufficio Speciale Ricostruzione e dalla Regione guidata dal presidente Acquaroli».

La zona in oggetto è inquadrata a monte di via Dari, con il muro di sostegno e la soprastante piazza Venezia, vale a dire il punto di ingresso carrabile principale al centro storico del borgo. La scarpata protetta dalla cortina in mattoni necessita di un intervento di consolidamento al fine di eliminare il rischio di interruzioni della viabilità, aumentare la sicurezza dell’abitato e degli spazi pubblici con conseguente riqualificazione dell’area.

Tra le azioni previste dal progetto, la realizzazione di una paratia di micropali a sostegno della scarpata di monte, il consolidamento del solaio di copertura dell’edificio seminterrato, il ripristino della cortina di rivestimento, il rifacimento del massetto delle pendenze, il ripristino della pavimentazione delle aree interessate con lastre di arenaria e la posa di una nuova ringhiera in acciaio zincato.