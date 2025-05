San Benedetto, si inaugura la mostra dell’UTES “Arti Creative” In allestimento dal 17 maggio al 1° giugno

64 Letture Cultura e Spettacoli

L’UTES di San Benedetto del Tronto, a conclusione delle attività dei Laboratori Artistici per l’a.a. 2025, allestisce una Mostra presso la locale Palazzina Azzurra in cui saranno esposti dal 17 maggio al 1 giugno, le opere migliori prodotte dai frequentanti. Nelle sale i visitatori potranno ammirare le realizzazioni di Tecniche Artistiche, Pittoriche, di Ceramica, di Ricamo, di Make Up, di Fotografia, di Fumetto, di Disegno, di Taglio e cucito, di Tombolo e Droni risultato dell’attività dei vari laboratori e frutto della creatività di maestri e allievi.

Il 17 maggio alle ore 17.30, giorno dell’apertura, dopo il benvenuto e gli interventi delle autorità, saranno presentati i vari Laboratori dagli stessi insegnanti che li hanno animati. La Mostra rimarrà aperta e sarà visitabile con ingresso libero fino al 1 giugno prossimo.

Le celebrazioni per la conclusione dell’anno accademico dell’Utes di San Benedetto del Tronto proseguiranno il sabato successivo, 24 maggio alle ore 21.00 presso il Palariviera, sul cui palcoscenico sarà allestito lo spettacolo “Utes Magic Show”, un grande e gioioso contenitore in cui avranno modo di esibirsi i frequentanti dei vari corsi di attività fisiche, di ballo, di canto corale, di musica e di attività espressive in genere. Prenotazioni ticket presso la locale segreteria dell’UTES.