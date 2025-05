Confermato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco a Grottammare In corso gli interventi sulla spiaggia in vista della stagione estiva

101 Letture Cronaca

Anche per l’estate 2025 sarà attivo a Grottammare un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco dedicato al soccorso in mare. Il servizio, già sperimentato negli anni precedenti, si avvarrà di un equipaggio qualificato che sarà operativo nei mesi di luglio e agosto.

La Giunta comunale ha recentemente accolto la proposta, confermando la disponibilità della sede operativa sul litorale sud (Lungomare De Gasperi 63) e un contributo economico di 2.500 euro per sostenere l’iniziativa.

L’iniziativa è inquadrata in un progetto coordinato dal Comando Provinciale dei Vvf di Ascoli Piceno, con il coinvolgimento anche degli enti limitrofi.

Il presidio rappresenta un importante supporto alla sicurezza dei bagnanti e si affianca al tradizionale servizio di assistenza svolto dagli operatori di salvamento, capillarmente diffuso su tutte le spiagge libere.

Il servizio partirà nei primi giorni di giugno, al termine della procedura avviata dall’Amministrazione per il nuovo affidamento, in seguito alla naturale scadenza della precedente convenzione quadriennale.

Garantire spiagge sicure non è soltanto un dovere verso cittadini e turisti, ma anche un impegno che trova riconoscimento in ambiti più ampi: la sicurezza in spiaggia è infatti uno dei criteri essenziali per l’assegnazione della Bandiera Blu, il marchio internazionale della qualità ambientale promosso dalla FEE.

Grottammare ha appena ricevuto per la 27ma volta consecutiva questo importante riconoscimento, a conferma di una visione coerente e costante nel tempo, attenta al territorio e alla qualità dell’accoglienza.

In questa stessa direzione, si inseriscono anche gli interventi di questi giorni sull’arenile, curati dal Servizio Manutenzioni, per assicurare un ambiente ordinato e pronto per la stagione estiva.