Grottammare: si cercano progetti per sport, turismo e socialità in vista dell’estate Diversi gli avvisi pubblicati dal Comune

Il Comune è alla ricerca di soggetti interessati a potenziare l’offerta turistica cittadina attraverso attività sportive, ricreative e di promozione del territorio. Una serie di avvisi è in corso di pubblicazione nella sezione “Avvisi e bandi” del sito istituzionale.

Con l’obiettivo di valorizzare lo sport e la socialità, soprattutto di bambini e ragazzi, l’Amministrazione Comunale ha avviato due indagini comparative per affidare la gestione di attività e l’allestimento di spiagge libere attrezzate.

Uno degli avvisi riguarda una porzione della spiaggia libera s25 antistante Piazza Kursaal (di circa 10 metri di larghezza e fino a 5 m dalla battigia) per l’istallazione e la gestione a carattere provvisorio, temporaneo e stagionale, per i soli mesi di luglio e agosto, di un box, delle dimensioni di ml 2 x 2, da adibire a punto informativo turistico ambientale (aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00) con proprio personale e per l’organizzazione di attività natatoria e formazione sportiva.

Il secondo avviso riguarda una porzione della spiaggia libera S19/20, adiacente al campo nord del Circolo Tennis Beretti, su un’area di circa 40 x 10 metri, destinata all’installazione di due campi polivalenti per beach tennis e beach volley, finalizzati alla formazione sportiva di bambini e ragazzi.

Entrambe le manifestazioni di interesse scadono il 29 maggio.

L’organizzazione e la gestione del “Mercatino dell’Oleandro” sono oggetto dell’avviso in scadenza il 30 maggio. Il progetto riguarda la manifestazione commerciale straordinaria che da diversi anni anima l’estate del lungomare sud.

L’edizione 2025 si svolgerà ogni lunedì, dal 30 giugno al 1° settembre.

È in fase di affidamento anche il servizio di trasporto turistico mediante trenino gommato con conducente. Il servizio si svolgerà dalla seconda settimana di giugno alla seconda settimana di settembre. L'assegnazione, della durata triennale, prevede due percorsi: uno base, tra la zona marina del centro e il vecchio incasato; uno extra, per il collegamento con il lungomare sud. La scadenza dell'avviso è fissata al 4 giugno.

Tutti i dettagli relativi ai soggetti ammessi, ai requisiti richiesti, alle condizioni di gestione e alle modalità di presentazione delle candidature sono disponibili nei rispettivi avvisi pubblicati su www.comune.grottammare.ap.it.