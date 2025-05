Ascoli, lanciata una bomba carta davanti all’abitazione del dg Verdone Il fatto risale allo scorso 3 maggio

Identificati grazie alle indagini della Digos gli autori di un grave atto d’intimidazione avvenuto ad Ascoli Piceno nella giornata di sabato 3 maggio.

In quell’occasione, due persone in sella a uno scooter avevano gettato una bomba carta davanti all’abitazione di Domenico Verdone, direttore generale dell’Ascoli Calcio. In seguito alla deflagrazione, alcune vetrine e automobili in sosta erano rimaste danneggiate, mentre un passante aveva manifestato sintomi riconducibili a uno stato confusionale.

Mediante l’analisi delle riprese delle telecamere situate in zona, le forze dell’ordine sono state in grado di risalire all’identità dei responsabili, due giovani per i quali si attende ora una denuncia e un provvedimento appropriato come il Daspo.