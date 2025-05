Evento a San Benedetto del Tronto con Umberto Galimberti Sarà al PalaRiviera martedì 10 giugno alle ore 21.00

“La Bellezza. Legge segreta della vita” è il titolo dell’intervento che il prof. Umberto Galimberti farà al Palariviera di San Benedetto martedì 10 giugno alle ore 21,00.

Umberto Galimberti è un filosofo, saggista e psicoanalista italiano, nonché giornalista tra i più prestigiosi al mondo. Nonostante la vastità e la profondità della sua opera, come testimoniano le sue pubblicazioni, è l’uomo al centro della sua riflessione e nell’incontro che si svolgerà a San Benedetto tratterà proprio il tema della bellezza come legge segreta della vita nelle sue diverse sfaccettature.

Nato a Monza, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca’ Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 1985 è membro ordinario dell’international Association for Analytical Psychology. Dopo aver compiuto studi di filosofia, di antropologia culturale e di psicologia, ha tradotto e curato di Jaspers, di cui è stato allievo durante i suoi soggiorni in Germania. È in corso di ripubblicazione nell’Universale Economica Feltrinelli l’intera sua opera. I saggi di Umberto Galimberti sono stati tradotti all’estero in francese, tedesco, greco, spagnolo, portoghese, giapponese e sloveno. Chi volesse partecipare può trovare indicazioni sul sito eventbrite.