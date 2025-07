Via libera al progetto per il miglioramento sismico del municipio di Montemonaco "Siamo fiduciosi che il Palazzo Municipale tornerà a essere un simbolo di orgoglio per la nostra comunità"

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di miglioramento sismico del Palazzo Municipale di Montemonaco (Ap), edificio storico risalente al 1549 e situato nel cuore del centro storico.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 1.646.100 euro, di cui 950.000 già programmati e 696.100 da coprire con fondi integrativi della Struttura Commissariale. «Siamo davanti a un ulteriore passo concreto nel percorso di rinascita dei borghi dell’Appennino colpiti dal sisma – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Restituire alla comunità un edificio storico come questo, simbolo dell’identità civica e della memoria collettiva, significa non solo ricostruire muri, ma rafforzare il legame tra territorio e istituzioni. La Struttura commissariale continuerà a sostenere con determinazione gli enti locali, affinché ogni progetto si traduca in un’opportunità di rilancio e sviluppo per le aree interne, il tutto in piena collaborazione con gli stessi Comuni, l’Usr e la Regione guidata dal presidente Acquaroli».

«Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del progetto esecutivo riguardante la riparazione del Palazzo Municipale, storica sede dell’amministrazione comunale. Attualmente, gli uffici dislocati in sedi provvisorie stanno penalizzando l’efficienza dell’attività amministrativa e causando disagi ai nostri dipendenti e cittadini. Non vediamo l’ora di poter rientrare nella sede principale, una volta completati i lavori di riparazione, per ripristinare la normale operatività e migliorare i servizi offerti alla comunità. Questo importante intervento consentirà di ripristinare la struttura e valorizzare ulteriormente il patrimonio architettonico del nostro Comune. Un sentito ringraziamento va al Commissario Castelli, al Presidente Acquaroli, alla struttura commissariale, all’USR e a tutti i tecnici che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Siamo fiduciosi che il Palazzo Municipale tornerà a essere un simbolo di orgoglio per la nostra comunità» ha detto il sindaco Francesca Grilli.

L’intervento è finalizzato al miglioramento sismico, con l’obiettivo di preservare la struttura storica e garantire maggiore sicurezza. L’edificio, con una superficie lorda di circa 868 metri quadrati, sarà oggetto di un ampio intervento di consolidamento strutturale e restauro. I lavori prevedono il ripristino delle murature, il rinforzo dei maschi murari, il consolidamento delle volte a crociera, il rifacimento del manto di copertura e delle finiture, il recupero della torre campanaria e l’inserimento di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto non introduce nuove volumetrie, ma si concentra esclusivamente sul ripristino e sull’adeguamento normativo delle strutture danneggiate dal sisma del 2016/2017.