Soddisfazione di Confartigianato per l’annunciata chiusura dei cantieri sull’A14 "Ora la nuova sfida sarà quella della tanto attesa terza corsia"

La notizia apparsa oggi sulla stampa circa l’imminente conclusione dei cantieri sotto le gallerie del Piceno non può che essere accolta positivamente da Confartigianato. A commentare è la Vicepresidente interprovinciale e Presidente territoriale di Ascoli Piceno Natascia Troli, che osserva come questa possibile accelerazione sul cronoprogramma dei lavori “andrebbe a vantaggio di tutti i lavoratori e andrebbe a risolvere quella che è per noi una vera emergenza. Un risultato tanto atteso e che ammoderna una delle arterie più importanti della nostra regione e dell’economia del nostro territorio. Quello che è certo è che lo stop ai cantieri anche lungo i viadotti per il periodo estivo costituirà un bel ritorno alla normalità, che sarà estremamente vantaggioso per il turismo e per gli arrivi sul territorio. Se quindi per la “bella stagione” potremmo godere di un’Autostrada “libera” da disagi, merita attenzione la possibilità di vedere in autunno “alcuni lavori di finitura in queste gallerie”, come riportato sui media”.

“A gennaio 2025, infatti, il cronoprogramma annunciato sempre sulla stampa da Società Autostrade parlava di una conclusione dei lavori alla galleria Vinci per il 2026 – continua Troli -: siamo quindi in attesa di una comunicazione ufficiale dell’Ente circa lo stato dell’arte”.

Giorgio Menichelli, Segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, ripercorre le tappe che hanno portato alla svolta. “Sono infatti ormai anni che, come Associazione, ci spendiamo a tutti i livelli per risolvere la situazione dell’A14, perché la messa in sicurezza rappresenta una priorità, visti anche i troppi incidenti – anche gravissimi – che sono avvenuti in quei tratti – le sue parole -. Ad ogni occasione praticabile, abbiamo rappresentato lo stato dell’arte degli interventi sulle infrastrutture viarie del territorio, considerato infatti che le numerose deviazioni hanno riversato il traffico anche su strade provinciali e comunali, con rallentamenti, aumento dei tempi di percorrenza e gravi ripercussioni per pendolari, lavoratori e attività economiche in termini di ritardi nelle consegne, aumento dei costi di trasporto e perdita di competitività. Comprendendo che una struttura così importante dopo cinquant’anni necessiti di una decisa riqualificazione. Ma già dal terribile incidente del 23 agosto 2018 sulla galleria di Grottammare, la nostra Associazione si è subito prodigata nel coinvolgere le istituzioni affinché venissero mitigati i disagi per gli automobilisti. Gli appelli sono continuati, tanto che nel luglio del 2020 abbiamo invocato l’intervento del Ministero dei Trasporti”.

Il punto cui siamo arrivati oggi rappresenta sicuramente una svolta per Menichelli, che evidenzia come “la Regione abbia fatto un ottimo lavoro di mediazione e di contatto, mettendo le Associazioni di categoria sempre al centro dei tavoli e aprendo con loro dialoghi. Ora, la nuova sfida sarà quella della tanto attesa terza corsia: sappiamo che questo iter è particolarmente complicato ma la sicurezza autostradale passa da questa opera. La priorità di un “potenziamento dell’A14 marchigiana” è diventata lampante, in virtù anche di tutto quello che è successo dal 2018 ad oggi”.