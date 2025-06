Successo per l’iniziativa di ripulitura delle aree verdi di Comunanza È stata organizzata da Legambiente in occasione della campagna "Voler bene all'Italia"

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale ”Voler bene all’Italia”, il Circolo Legambiente di Ascoli Piceno insieme ad alcuni Docenti e le classi 1°A e 1°B della Scuola Secondaria di primo grado di Comunanza, nella mattinata di mercoledì 28 Maggio, hanno ripulito alcune aree verdi: il campetto antistante la Palestra della Scuola, il parco del Poliambulatorio ed il Parco Brio. E’ stata una mattinata di Educazione ambientale, di sensibilizzazione al rispetto degli spazi collettivi e delle aree verdi. Un ringraziamento particolare ai docenti coinvolti e alla Dirigente Scolastica Alessia Cicconi, che hanno supportato il Circolo Legambiente di Ascoli Piceno nella realizzazione di tale iniziativa.

Il giorno 28/05/2025, durante l’orario scolastico, la Presidente del Circolo Legambiente Ascoli Piceno Arch. Diana Di Loreto, ha presentato ufficialmente l’iniziativa, sono state distribuite le buste per fare la raccolta differenziata, oltre ai cappellini, i guanti e le pettorine di Legambiente, sono state riempite decine di buste, con colori distinti per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro + lattine), che successivamente sono stati posizionati in prossimità dei cassonetti.

“L’iniziativa prevede azioni di pulizia e cura della Scuola attraverso la quale studenti, genitori, docenti e volontari possono ritrovare un senso di comunità e nuovi obiettivi su cui lavorare insieme.” – ha dichiarato la Prof.ssa Diana Di Loreto.

L’iniziativa rientra nel progetto denominato “Voler bene all’Italia”, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare gli studenti affinché adottino comportamenti virtuosi dal punto di vista della “stile di vita” e della tutela ambientale. La Prof.ssa Diana Di Loreto ha illustrato alle classi presenti per l’occasione l’importanza del Progetto e la sua ricaduta positiva su tutto il territorio.

L’obiettivi specifico del Progetto era quello di coinvolgere l’intera comunità scolastica in una serie di processi di cambiamento di stili di vita sia a scuola che a casa. L’iniziativa prevedeva anzitutto la Pulitura delle aree verdi degradate, organizzata da Legambiente Ascoli Piceno e far conoscere e rendere migliore il nostro territorio attraverso la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.