Grande partecipazione alla “Pedalata sui Ponti Ascolani” L'evento si è svolto lo scorso 30 maggio

Lo scorso venerdì 30 maggio la città di Ascoli Piceno ha ospitato un evento scolastico unico e emozionante: la “Pedalata sui Ponti Ascolani“, organizzata dall’ASD Progetto Ciclismo Piceno (Tecnico Allenatore Fabrizio Michelini) in partnership con la Fondazione CaRisAP, in collaborazione con il Liceo Stabili Trebbiani (prof.ssa Cecilia Pulcini), Fiab, Comune di Ascoli Piceno, Croce Rossa e studenti di Architettura.

Un nutrito gruppo di studenti, docenti e genitori, hanno partecipato all’evento, pedalando con entusiasmo a bordo di mountain bike e tandem lungo un percorso di circa 11 km che ha toccato alcuni dei ponti storici più belli della città. La pedalata è stata un’occasione per scoprire la bellezza dei ponti Ascolani, dove gli studenti hanno potuto ammirare la bellezza architettonica dei ponti e scoprire la storia e la cultura della città; un’occasione per promuovere la sicurezza stradale e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La tappa finale della pedalata ha visto gli studenti giungere alla sede di Via Faleria, dove sono stati accolti dal Dirigente Scolastico Prof. A. Verna.

L’evento, che rientra nel progetto “La Buona Strada Picena in Bici“, con bando promosso dalla Fondazione Carisap che da sempre sostiene la promozione della cultura e dello sport nel territorio Piceno, è stato emozionante e istruttivo, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni nel promuovere attività che migliorino la qualità della vita dei cittadini, nonché quella della promozione dell’attività fisica e della sostenibilità ambientale.

Speriamo possa essere ripetuto in futuro e che possa ispirare altri a scoprire la bellezza della città di Ascoli Piceno sulle due ruote.

da: ASD Progetto Ciclismo Piceno