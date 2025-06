Castel di Lama, violento frontale tra due vetture Feriti entrambi gli automobilisti: per uno di loro si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza

Violento impatto frontale tra due automobili nella mattinata di giovedì 12 giugno a Castel di Lama: feriti entrambi i conducenti.

L’incidente, che si è verificato in via dell’Olmo poco dopo le ore 7.00, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede di Ascoli Piceno. Una volta estratto dalle lamiere del proprio mezzo, uno dei due automobilisti è stato affidato ai sanitari del 118 per essere poi trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona; l’altro è stato invece condotto all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, viste le conseguenze meno gravi patite nello scontro. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di zona.