San Benedetto del Tronto, due camion divorati dalle fiamme Entrambi gli episodi si sono verificati a poche ore di distanza nella serata di lunedì 16 giugno

Nel corso della serata di lunedì 16 giugno, i Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in due occasioni per spegnere degli incendi che hanno visto coinvolti dei mezzi pesanti.

Il primo episodio si è verificato pochi minuti prima delle ore 21.00 nel tratto dell’A-14 compreso tra i caselli di Grottammare e San Benedetto. Un tir che stava procedendo in direzione sud è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, rendendo così necessario l’arrivo dei pompieri: quest’ultimi, grazie all’utilizzo dell’apposito liquido schiumogeno, hanno impedito che l’incendio si propagasse all’intero veicolo e alla vegetazione circostante. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade.

Più tardi, intorno alla mezzanotte, un camion dotato di cella frigorifera è invece andato a fuoco in via Verbania. Anche in questo caso i soccorritori si sono recati prontamente sul posto, impiegando il liquido schiumogeno per avere la meglio sul rogo.