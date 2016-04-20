Nuova disinfestazione contro gli insetti alati a Grottammare Sarà effettuata nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto

Il programma delle disinfestazioni contro gli insetti alati prosegue la prossima settimana. Un nuovo trattamento è fissato a partire dalle ore 2 di martedì 12 agosto.

Il servizio Ambiente comunica che si tratta di un intervento di disinfestazione adulticida e antilarvale, che verrà eseguito esclusivamente nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) e lungo i viali alberati, sia nel centro urbano che nelle frazioni.

Si invitano i residenti nelle zone confinanti ad adottare le seguenti precauzioni durante la notte tra lunedì 11 e martedì 12:

– ritirare eventuali panni stesi all’esterno;

– chiudere porte, finestre e impianti di aerazione;

– mettere al riparo gli animali domestici.

Al di fuori delle aree indicate non è previsto alcun trattamento.