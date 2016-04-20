Nuova disinfestazione contro gli insetti alati a Grottammare
Sarà effettuata nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto
Il programma delle disinfestazioni contro gli insetti alati prosegue la prossima settimana. Un nuovo trattamento è fissato a partire dalle ore 2 di martedì 12 agosto.
Il servizio Ambiente comunica che si tratta di un intervento di disinfestazione adulticida e antilarvale, che verrà eseguito esclusivamente nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) e lungo i viali alberati, sia nel centro urbano che nelle frazioni.
Si invitano i residenti nelle zone confinanti ad adottare le seguenti precauzioni durante la notte tra lunedì 11 e martedì 12:
– ritirare eventuali panni stesi all’esterno;
– chiudere porte, finestre e impianti di aerazione;
– mettere al riparo gli animali domestici.
Al di fuori delle aree indicate non è previsto alcun trattamento.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!