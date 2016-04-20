Adesso AP
26°
Sabato
18° / 32°
Domenica
20° / 35°
Lunedì
22° / 35°
Martedì
22° / 34°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Nuova disinfestazione contro gli insetti alati a Grottammare

Sarà effettuata nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto

92 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Zanzara

Il programma delle disinfestazioni contro gli insetti alati prosegue la prossima settimana. Un nuovo trattamento è fissato a partire dalle ore 2 di martedì 12 agosto.

Il servizio Ambiente comunica che si tratta di un intervento di disinfestazione adulticida e antilarvale, che verrà eseguito esclusivamente nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) e lungo i viali alberati, sia nel centro urbano che nelle frazioni.

Si invitano i residenti nelle zone confinanti ad adottare le seguenti precauzioni durante la notte tra lunedì 11 e martedì 12:

– ritirare eventuali panni stesi all’esterno;
– chiudere porte, finestre e impianti di aerazione;
– mettere al riparo gli animali domestici.

Al di fuori delle aree indicate non è previsto alcun trattamento.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni