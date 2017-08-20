Ultimo appuntamento ad Ascoli con “Salute in cammino per la cultura”
Lunedì 1° settembre iniziativa alla scoperta delle chiese scomparse della città
Lunedì 1 settembre è in programma l’ultimo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura”, promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS.
La partenza è prevista alle ore 21 da Porta Romana (inizio di viale Treviri), per un affascinante percorso guidato alla scoperta di alcune tra le chiese scomparse della città di Ascoli Piceno.
Durante la camminata, della durata di circa due ore e mezza, una guida turistica abilitata illustrerà le tracce ancora visibili di alcune chiese ascolane.
L’iniziativa è gratuita e fa parte del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali APS, realizzato con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno.
Il progetto ha fatto registrare 1.254 presenze, coinvolgendo più di 850 persone di cui 275 che non avevano mai partecipato al progetto stesso.
La prenotazione all’iniziativa dedicata alla chiese scomparse di Ascoli Piceno va effettuata entro il 31 agosto, inviando un messaggio al numero 393 9365509 con nome e cognome.
