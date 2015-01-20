Automobile finisce in una scarpata nei dintorni di Ascoli, decedute due persone La tragedia si è consumata mercoledì 3 dicembre nei pressi della frazione di Cervara

Due coniugi ultraottantenni hanno perso la vita mercoledì 3 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Ascoli Piceno, nei pressi della frazione di Cervara.

I due anziani, di 88 e 80 anni, si trovavano a bordo della loro automobile quando, poco prima delle ore 13.00, la vettura è uscita di strada per cause ancora in fase di ricostruzione, finendo in una scarpata per un centinaio di metri.

Per entrambi, sbalzati fuori dall’abitacolo, ogni tentativo di soccorso è stato vano. I loro corpi sono poi stati recuperati dai Vigili del Fuoco della sede centrale di Ascoli Piceno, che hanno perlustrato accuratamente la zona per accertare che non vi fossero altre persone coinvolte nell’incidente.