Tutto pronto a Monteprandone per il 5° Memorial “Divo Coccia” Si svolgerà domenica 31 agosto a partire dalle ore 14.00

88 Letture Sport

Domenica 31 Agosto, nel complesso sportivo Vincenzo Nicolai di Centobuchi di Monteprandone, si terrà la quinta edizione del Memorial Divo Coccia. L’evento è nato per ricordare la figura dello stesso Divo Coccia, uno dei soci fondatori dell’Avis Comunale di Monteprandone, scomparso improvvisamente nel 2020. Persona schietta e solare, Divo ha dato un notevole contributo alla cittadinanza di Monteprandone, è stato sempre in prima linea nell’organizzazione e nella realizzazione dei più importanti eventi sociali, culturali ed enogastronomici del territorio.

Il Memorial, che verrà ospitato nel comune di Monteprandone, è stato organizzato dall’Avis Comunale di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca.

Il Memorial è un inno allo sport e ai valori intrinseci ad esso legati, tanto cari alla figura di Divo Coccia. Trattasi di un torneo di calcio, un quadrangolare a otto giocatori per squadra. Ciascuna squadra è composta da vecchie conoscenze di Divo, giovani ragazzi del territorio legati alle associazioni sopracitate, accomunati dalla volontà di mantenere viva la memoria di Divo. Le squadre dai nomi bizzarri si presentano così: i “Centobucati”, i “Play Buoi”, i “Divus Boys” e la neo formata “Ziachi 100”.

Madrina e presentatrice dell’evento sarà Antonella Ciocca che, coadiuvata da John Mark Nalocca, seguirà le gesta degli atleti in campo, e tra una partita e l’altra darà voce ai protagonisti dell’evento e al pubblico presente.

Novità dell’edizione 2025 sarà lo spazio dedicato ai più piccoli. Infatti si terrà un mini torneo riservato alla categoria “primicalci”, dove si affronteranno alcune Scuole calcio del territorio.

All’esterno del campo da gioco, uno spazio sarà riservato al divertimento con giochi gonfiabili per bambini, musica e animazione.

L’inizio del torneo è previsto per le 14.00 ma il clou dell’evento sarà intorno alle 16, prima delle fasi finali, quando verrà allestita una speciale coreografia per ricordare insieme Divo Coccia.