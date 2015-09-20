Prima edizione della Sports Fest a Centobuchi di Monteprandone Appuntamento domenica 7 settembre a partire dalle ore 7.30

90 Letture Sport

Una giornata di sport, energia e condivisione organizzata dal Comune di Monteprandone, con il coinvolgimento di circa venti associazioni sportive locali. Il Comune di Monteprandone presenta la prima edizione della Sports Fest, una giornata interamente dedicata allo sport, al movimento e alla comunità, in programma domenica 7 settembre 2025 presso la Cittadella dello Sport “Amedeo Pelliccioni” di Centobuchi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con le tante associazioni sportive del territorio, circa una ventina, che nel corso della giornata proporranno esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico, rivolte a tutte le fasce d’età.

La giornata è patrocinata dal CONI Marche, che ha voluto sostenere l’ evento, riconoscendone il valore educativo e aggregativo. Alle ore 18:30 ci sarà la cerimonia conclusiva con la sfilata finale.

Programma della giornata

Ore 7:30 – Inizio esibizioni

Yoga, ginnastica dolce, pallamano, basket, bocce, danza, volley, tennis, roller, bridge e molto altro

Ore 12:30 – Pausa pranzo

Ore 16:00 – Ripresa attività

Con nuovi momenti dedicati a scacchi, ginnastica dinamica, pilates, calcio, danza, attività funzionale e camminata

Ore 18:30 – Fine esibizioni

Ore 18:45 – Cerimonia conclusiva con saluto delle autorità e sfilata delle associazioni

Ore 19:30 – Camminata finale, a cura dell’Unione Sportiva ACLI

Una giornata, aperta a tutti, per scoprire la ricchezza sportiva del territorio di Monteprandone e vivere insieme un momento di festa, energia e partecipazione.

Per info:

https://comune.monteprandone.ap.it/notizie/3459267/sports-fest-2025