Scivola in un dirupo per oltre 30 metri, paura per un uomo a Roccafluvione
Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118
Nella giornata di martedì 9 settembre, i mezzi di soccorso si sono recati nel territorio di Roccafluvione per prestare aiuto a un uomo, scivolato in una scarpata profonda oltre 30 metri.
I Vigili del Fuoco del comando ascolano sono arrivati poco prima delle ore 13.00 in località Macchignano. Presenti sia il personale SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) che quello SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): quest’ultimo, grazie all’utilizzo di droni, è riuscito a localizzare con precisione l’uomo, il cui recupero è stato reso difficoltoso dalla folta vegetazione.
Raggiunto intorno alle 14.00 da un soccorritore calatosi con una corda, il ferito è stato posto su una barella per poi essere issato fino in strada, venendo infine affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.
