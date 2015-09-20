Adesso AP
21°
Mercoledì
19° / 25°
Giovedì
17° / 27°
Venerdì
16° / 27°
Sabato
17° / 28°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Scivola in un dirupo per oltre 30 metri, paura per un uomo a Roccafluvione

Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118

178 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Uomo scivolato in un dirupo a Roccafluvione

Nella giornata di martedì 9 settembre, i mezzi di soccorso si sono recati nel territorio di Roccafluvione per prestare aiuto a un uomo, scivolato in una scarpata profonda oltre 30 metri.

I Vigili del Fuoco del comando ascolano sono arrivati poco prima delle ore 13.00 in località Macchignano. Presenti sia il personale SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) che quello SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): quest’ultimo, grazie all’utilizzo di droni, è riuscito a localizzare con precisione l’uomo, il cui recupero è stato reso difficoltoso dalla folta vegetazione.

Raggiunto intorno alle 14.00 da un soccorritore calatosi con una corda, il ferito è stato posto su una barella per poi essere issato fino in strada, venendo infine affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Martedì 9 settembre, 2025 
alle ore 18:32
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni