Mercoledì 17 dicembre concerto gospel a Centobuchi di Monteprandone Si esibiranno gli "Atlanta Gospel Singers"

La magia del Gospel americano arriva a Monteprandone. Mercoledì 17 dicembre, nella sala Giovanni Paolo II della Parrocchia del Sacro Cuore di Centobuchi, si terrà il concerto degli “Atlanta Gospel Singers”, evento musicale che celebra il “17 Festival Christmas Edition”.

Proveniente direttamente da Atlanta, il cuore del Southern sound, che ha dato i natali a tutta la black music, il quartetto “Atlanta Gospel Singers”, diretto da Nathaniel Fisher, farà respirare l’atmosfera autentica delle chiese del sud degli Stati Uniti d’America.

Il concerto, organizzato dall’Associazione 17 festival di Monteprandone, con il patrocinio del Comune, è un distillato di pura energia e gioia. Verranno proposti brani gospel dalle sue tradizioni spiritual, ai temi più famosi ormai anche nel nostro paese e per l’occasione, gli alunni delle classi prime della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Monteprandone si esibiranno insieme al prestigioso quartetto americano, regalando al pubblico un momento di grande emozione e condivisione natalizia.

L’ingresso è libero. Inizio spettacolo alle ore 20:45.

“Atlanta Gospel Singers” – breve storia del gruppo

Diretto da Nathaniel Fisher, un talentuoso pianista, cantante e direttore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e lavorato per molti anni nella sua città di origine New York, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha estratto le voci migliori per creare Atlanta Gospel Singers. Pur avendo una cultura trasversale che lo ha fatto lavorare nel mondo del Soul, del Pop e del R’n’b e una formazione musicale profonda come pianista classico, è nel gospel che ha espresso maggiormente il suo talento. Animato da profonda fede, Nathaniel crede fermamente che la musica e la voce vadano condivisi e con essi trasmessa la gioia di vivere e celebrare la gloria del Signore.