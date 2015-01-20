Prende il via la nuova stagione teatrale di Montalto delle Marche Sabato 13 dicembre con lo spettacolo "Misura per misura"

96 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 13 dicembre si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche realizzata dal Comune e dall’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC.

La stagione rientra nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future, di cui AMAT è partner, e che vede Montalto delle Marche selezionato come borgo pilota della Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del MiC – linea di azione A del PNRR). Montalto delle Marche è quindi protagonista di un piano di rigenerazione che sta portando nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica.

L’inaugurazione del cartellone è con Misura per misura di William Shakespeare nella rilettura di Proscenio Teatro, traduzione di Stefano De Bernardin, adattamento di Stefano Tosoni.

Il testo è uno dei cosiddetti problem plays del periodo in cui il Bardo metteva mano alla sua opera più problematica, Amleto. Una commedia che non è solo commedia, un adattamento infarcito di siparietti comici e situazioni al limite del paradosso che, attraverso il potente strumento della satira, denuncia il lato oscuro e perverso del potere, la sua innata capacità di “mutare le inclinazioni” dell’animo umano, il suo amore per gli abusi, gli eccessi, il vizio e la lussuria. Un intreccio in cui l’oscurità degli animi si mescola alla vivacità dei personaggi, in un tourbillon di inganni, raggiri, mascheramenti e svelamenti che sembra condurre al lieto fine. Ma, come sempre, il “sembrare” in Shakespeare nasconde vari livelli di interpretazione e, forse, ciò che appare non sempre è davvero ciò che è.

In scena ci sono Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni, con Venusia Zamapaloni, Simona De Leo e Kevin Pizzi.

Biglietti e informazioni presso biglietterie circuito AMAT / vivaticket (anche on line), biglietteria del teatro 338 2294521 (solo messaggi e chiamate WhatsApp), due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20, il giorno di spettacolo da due ore prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.