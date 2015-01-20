Prende il via la nuova stagione teatrale di Montalto delle Marche
Sabato 13 dicembre con lo spettacolo "Misura per misura"
Sabato 13 dicembre si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche realizzata dal Comune e dall’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC.
La stagione rientra nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future, di cui AMAT è partner, e che vede Montalto delle Marche selezionato come borgo pilota della Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del MiC – linea di azione A del PNRR). Montalto delle Marche è quindi protagonista di un piano di rigenerazione che sta portando nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica.
L’inaugurazione del cartellone è con Misura per misura di William Shakespeare nella rilettura di Proscenio Teatro, traduzione di Stefano De Bernardin, adattamento di Stefano Tosoni.
Il testo è uno dei cosiddetti problem plays del periodo in cui il Bardo metteva mano alla sua opera più problematica, Amleto. Una commedia che non è solo commedia, un adattamento infarcito di siparietti comici e situazioni al limite del paradosso che, attraverso il potente strumento della satira, denuncia il lato oscuro e perverso del potere, la sua innata capacità di “mutare le inclinazioni” dell’animo umano, il suo amore per gli abusi, gli eccessi, il vizio e la lussuria. Un intreccio in cui l’oscurità degli animi si mescola alla vivacità dei personaggi, in un tourbillon di inganni, raggiri, mascheramenti e svelamenti che sembra condurre al lieto fine. Ma, come sempre, il “sembrare” in Shakespeare nasconde vari livelli di interpretazione e, forse, ciò che appare non sempre è davvero ciò che è.
In scena ci sono Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni, con Venusia Zamapaloni, Simona De Leo e Kevin Pizzi.
Biglietti e informazioni presso biglietterie circuito AMAT / vivaticket (anche on line), biglietteria del teatro 338 2294521 (solo messaggi e chiamate WhatsApp), due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20, il giorno di spettacolo da due ore prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.
