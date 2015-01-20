Parte la campagna “Il regalo più speciale? Cercalo a Grottammare” Coinvolti 55 operatori commerciali del territorio

Una campagna natalizia multimediale per valorizzare il commercio di prossimità: “Il regalo più speciale? Cercalo a Grottammare” è il titolo dell’iniziativa che vede la partecipazione di 55 operatori del territorio, uniti nell’intento di invitare cittadini e visitatori a scegliere i negozi, bar e ristoranti della città per gli acquisti delle feste, sostenendo così la rete commerciale locale.

“La campagna – spiega la consigliera delegata alle Attività produttive Cristina Baldoni – nasce da una simpatica serie di foto augurali che ritraggono gli stessi operatori. Vogliamo sensibilizzare ancora di più al fare rete, invitando a scegliere le attività del posto. Stiamo lavorando per creare le condizioni che permettano di unirsi e non dividersi, sposando idee capaci di valorizzare le attività del luogo attraverso una comunità viva, pulsante e coesa nel commercio locale”.

La campagna combina strumenti differenti per ampliare la diffusione del messaggio. Nei prossimi giorni circoleranno cartoline cartacee con un QR code: basterà inquadrarlo per accedere al video realizzato per l’occasione, con il montaggio delle foto dei commercianti aderenti (già sulla pagina FB Città di Grottammare).