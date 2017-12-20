Ulteriore finanziamento per il nuovo plesso scolastico di Monteprandone In arrivo quasi un milione di euro per l'autonomia energetica

140 Letture Cronaca

Il Comune di Monteprandone compie un nuovo, importante passo verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione nell’edilizia scolastica.

Dopo l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo edificio della scuola primaria “Plesso B” in via Benedetto Croce, già finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, l’Amministrazione ha ottenuto un ulteriore finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), attraverso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Grazie a questo contributo – pari a 946.954,00 euro – la nuova scuola potrà compiere un salto di qualità ulteriore, trasformandosi in un edificio a energia quasi zero (nZEB), tra i più moderni ed efficienti del nostro territorio. Non solo un luogo sicuro e accogliente per i ragazzi, ma una struttura capace di produrre gran parte dell’energia necessaria al proprio funzionamento e di ridurre drasticamente i consumi e l’impatto ambientale.

Il progetto, già ambizioso, verrà così arricchito con tecnologie all’avanguardia: un impianto fotovoltaico integrato nella copertura, sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da pompe di calore di ultima generazione, una ventilazione meccanica controllata che garantirà ambienti sempre salubri e confortevoli, illuminazione a LED a basso consumo, infissi e schermature solari ad alte prestazioni, oltre a sistemi intelligenti per la gestione e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Queste scelte renderanno la scuola di Monteprandone un modello di edilizia scolastica sostenibile, capace di unire estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente. Un edificio moderno, innovativo, costruito con criteri bioclimatici, che consentirà di ridurre le emissioni di CO₂ e i costi di gestione, offrendo al tempo stesso spazi luminosi, accoglienti e adatti alle più recenti esigenze educative e didattiche.

Con questo intervento, Monteprandone si conferma tra i Comuni più virtuosi in materia di scuole sicure, innovative e sostenibili, offrendo alle nuove generazioni non solo spazi belli, moderni e funzionali, ma anche un concreto impegno verso la tutela dell’ambiente e la riduzione dei consumi.

“Abbiamo lavorato per portare a Monteprandone una scuola che non sia solo bella e sicura, ma che possa essere considerata una delle più innovative del nostro territorio. Desidero ringraziare e complimentarmi con il nostro Ufficio Tecnico, che ha seguito con competenza e dedizione ogni fase di questo percorso” – ha dichiarato il Sindaco Sergio Loggi.

Cristian Ficcadenti, Vicesindaco e Assessore al Patrimonio: “Questo ulteriore finanziamento ci permette di affermare che la scuola e l’intero patrimonio scolastico di Monteprandone sono oggi davvero all’avanguardia. È un traguardo che consolida il nostro impegno nel garantire alle famiglie strutture moderne, sicure ed efficienti, e che presto si completerà con la riqualificazione della scuola secondaria, alla quale stiamo già lavorando.”

Aggiunge Meri Cossignani, Consigliere con delega all’Ambiente: “Il Comune di Monteprandone si conferma come ente estremamente attento alle problematiche ambientali, non solo con manifestazioni di intenti e obiettivi generici, ma con vere e concrete azioni di sostenibilità ambientale, attraverso la costante e proficua ricerca-come in questo caso- di finanziamenti ad hoc, che consentono, e non è certo argomento meno importante, di non gravare sulle casse comunali e quindi sui cittadini.”