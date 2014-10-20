Ascoli Piceno ospita il Festival Miti & Maschere In programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre

Si comincia venerdì 26 settembre 2025 con i primi spettacoli del Festival Miti&Maschere organizzato dalla Compagnia dei Folli ad Ascoli Piceno.

Il Festival è la fase conclusiva del progetto “MYMA – Myths & Masks of the future” co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa, e sostenuto anche dal Comune di Ascoli Piceno attraverso il bando regionale COESIONE ITALIA 21-27.

Durante i tre giorni l’intenso programma di spettacoli di teatro di strada, clownerie, acrobatica, teatro sacro, circo contemporaneo e teatro di figura, sarà realizzato da compagnie provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Il MITI & MASCHERE FESTIVAL si svolgerà in diversi luoghi di Ascoli Piceno: Piazza del Popolo, Chiostro di San Francesco, Piazza Ventidio Basso, ex Chiesa di San Pietro in Castello e, grazie alla collaborazione con Frida Art Academy, nel nuovo spazio PACS in Corso Mazzini 234 (ex distretto militare).

Venerdi 26 settembre si comincia dalle 17:00 fino alle ore 21:00 quando andrà in scena in Piazza del Popolo lo spettacolo “In Fabula”, la prima produzione della Compagnia dei Folli.

Sabato 27 settembre dalle 14:00 presso lo Spazio PACS inizieranno altri spettacoli e alle 14:45 si esibirà anche la Compagnia dei Folli con “Sway Love”. Alle 16:45 nella splendida Piazza Ventidio Basso ospiteremo “All right!” di Barbi e Chen, per poi spostarci alle 18:00 nella ex Chiesa San Pietro in Castello per “Cantico delle Creature” messo in scena da ProScenium, partner polacco del progetto europeo. Dalle 19:00 si prosegue con altri spettacoli tra Piazza del Popolo e lo spazio PACS di Corso Mazzini e si terminerà tra il Chiostro di San Francesco (alle 21:40) e Piazza del Popolo (alle 22:30).

Domenica 28 settembre gli spettacoli inizieranno dalle ore 11:00 in Piazza del Popolo e nel pomeriggio si tornerà allo spazio PACS con le novità artistiche di altre compagnie europee. Nel frattempo in Piazza del Popolo e al Chiostro di San Francesco si alterneranno altre esibizioni fino alle ore 22:30 quando la conclusione del Festival sarà affidata alla Compagnia dei Folli con la nuova produzione “Mythomorpho”.

Viste le incerte condizioni meteo, il programma potrebbe subire variazioni di orario e/o di luogo. Per questo si consiglia di consultare le pagine social (Instagram e Facebook) della Compagnia dei Folli.

Il programma completo:

26 settembre

Chiostro di San Francesco

Ore 17:00 “The Gipsy Marionettist” – Rasid Nikolic

Ore 18:30 “ZAZA’” – Scaramucce

Piazza del Popolo

Ore 20:00 “Totem Tango” – Teatro Bislacco

Ore 21:30 “Infabula” – Compagnia dei Folli

27 settembre

Ore 10:30 – 13:00Panel con programmers (SPAZIO PACS FRIDA)

Ore 11:00 “The Gipsy Marionettist”- Rasid Nikolic (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 14:00 “ZAZA’”- Scaramucce (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 14:00 “Mr. Ritmo” – Domenico Ciano (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 14:45 “Sway Love” – Compagnia dei Folli (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 15:30 “The Gipsy Marionettist” – Rasid Nikolic (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 16:00 “ZAZA’”- Scaramucce (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 16:45 “All Right!” – Barbi e Chen (Piazza Ventidio basso) (Showcase)

Ore 18:00 “Cantico delle Creature” – ProScenium (San Pietro in Castello) (Showcase)

Ore 19:00 “ZAZA’”- Scaramucce (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 19:30 “Virtual Reality” – Dekru/Mosaico Errante (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 21:40 “Comic Fire” – Jump_It (Chiostro di San Francesco) (Showcase)

Ore 22:30 “Sawa Sawa” – Sawa Sawa/Mosaico Errante (Piazza del Popolo) (Showcase)

28 settembre

Ore 11:00 “ZAZA’”- Scaramucce (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 14:00 “The Gipsy Marionettist” – Rasid Nikolic (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 14:00 “The Amazing Georges” – Matthieu Boullie (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 15:00 “ZAZA’” – Scaramucce (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 15:30 “The Gipsy Marionettist” – Rasid Nikolic (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 15:40 “Gerusalemme Liberata” – Andrea Brugnera (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 17:00 “From the Suitcase” – Enrico Mazza (Spazio PACS Frida) (Showcase)

Ore 18:00 “Mirage” – Cirq’ o Vent (Chiostro San Francesco ) (Showcase)

Ore 19:00 “The Gipsy Marionettist” – Rasid Nikolic (Piazza del Popolo lato chiesa)

Ore 20:30 “Exultet”- ProScenium (Piazza del Popolo) (Showcase)

Ore 22:30 “Mythomorpho” – Compagnia dei Folli (Piazza del Popolo) (Showcase)