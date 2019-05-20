San Benedetto del Tronto, uccide la compagna malata e si toglie la vita Omicidio-suicidio nella giornata di giovedì 16 ottobre: morti Vanda Venditti e Mario Cutella, entrambi di 80 anni

Omicidio-suicidio a San Benedetto del Tronto nella giornata di giovedì 16 ottobre: l’80enne Mario Cutella ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la compagna e coetanea Vanda Venditti nella loro abitazione, situata nelle vicinanze del lungomare.

La scoperta è stata fatta nel corso del pomeriggio. Venditti, ricoverata da alcuni mesi in una Rsa di Massignano in seguito a un ictus, era stata fatta uscire per alcune ore durante la stessa giornata di giovedì. Cutella, al quale era legata da decenni, l’avrebbe riportata a casa loro: qui, dopo averle sparato, ha rivolto l’arma contro di sé, togliendosi la vita.

I corpi ormai senza vita della coppia sono stati rinvenuti dal personale della Rsa, presentatosi per riportare l’anziana nella struttura assistenziale. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri del comando locale per i rilievi del caso.