Adesso AP
12°
Domenica
9° / 19°
Lunedì
9° / 20°
Martedì
12° / 20°
Mercoledì
13° / 21°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

San Benedetto del Tronto, uccide la compagna malata e si toglie la vita

Omicidio-suicidio nella giornata di giovedì 16 ottobre: morti Vanda Venditti e Mario Cutella, entrambi di 80 anni

276 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Carabinieri, gazzella

Omicidio-suicidio a San Benedetto del Tronto nella giornata di giovedì 16 ottobre: l’80enne Mario Cutella ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la compagna e coetanea Vanda Venditti nella loro abitazione, situata nelle vicinanze del lungomare.

La scoperta è stata fatta nel corso del pomeriggio. Venditti, ricoverata da alcuni mesi in una Rsa di Massignano in seguito a un ictus, era stata fatta uscire per alcune ore durante la stessa giornata di giovedì. Cutella, al quale era legata da decenni, l’avrebbe riportata a casa loro: qui, dopo averle sparato, ha rivolto l’arma contro di sé, togliendosi la vita.

I corpi ormai senza vita della coppia sono stati rinvenuti dal personale della Rsa, presentatosi per riportare l’anziana nella struttura assistenziale. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri del comando locale per i rilievi del caso.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni