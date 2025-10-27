Adesso AP
Prosegue a Grottammare il progetto di calcio paralimpico della FIGC

Appuntamento sabato 25 ottobre alle ore 11.00

Sport
pallone da calcio

Si rinnova sabato 25 ottobre, alle ore 11, l’appuntamento con il progetto “Fun & Play sperimentale” della FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), ospitato allo Sporting Village.

Organizzata dall’ASD Sporting Grottammare con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’attività è rivolta ad aspiranti calciatrici e calciatori dagli 8 anni in su con disabilità intellettivo-relazionale, che potranno tornare in campo per un’altra mattinata di sport e divertimento.

Il progetto, esteso quest’anno a livello nazionale dopo le esperienze pilota avviate in Piemonte e Sardegna, promuove la partecipazione e la socialità attraverso il calcio, ribadendo il messaggio che “Il calcio è di tutti”.

La partecipazione è libera e gratuita. L’evento si svolgerà nell’impianto sportivo in via Pertini 3.

