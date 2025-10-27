Prosegue a Grottammare il progetto di calcio paralimpico della FIGC
Appuntamento sabato 25 ottobre alle ore 11.00
Si rinnova sabato 25 ottobre, alle ore 11, l’appuntamento con il progetto “Fun & Play sperimentale” della FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), ospitato allo Sporting Village.
Organizzata dall’ASD Sporting Grottammare con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’attività è rivolta ad aspiranti calciatrici e calciatori dagli 8 anni in su con disabilità intellettivo-relazionale, che potranno tornare in campo per un’altra mattinata di sport e divertimento.
Il progetto, esteso quest’anno a livello nazionale dopo le esperienze pilota avviate in Piemonte e Sardegna, promuove la partecipazione e la socialità attraverso il calcio, ribadendo il messaggio che “Il calcio è di tutti”.
La partecipazione è libera e gratuita. L’evento si svolgerà nell’impianto sportivo in via Pertini 3.
