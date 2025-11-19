San Benedetto, cade il sindaco Spazzafumo: nominato commissario l’ex-prefetto Stentella La decisione è arrivata in seguito alle dimissioni presentate da 15 consiglieri comunali

Formalizzata nella giornata di martedì 18 novembre la caduta dell’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo a San Benedetto del Tronto.

Nel corso del pomeriggio, infatti, ben 15 consiglieri comunali su 24 hanno rassegnato le proprie dimissioni: la decisione, compiuta di fronte a un notaio della città, è poi stata protocollata negli appositi uffici comunali per essere infine comunicata alla Prefettura di Ascoli Piceno.

Preso atto della situazione, il Prefetto ha dunque decretato la sospensione del Consiglio comunale di San Benedetto, nominando contestualmente la dr.ssa Rita Stentella in qualità di Commissario per l’amministrazione provvisoria del Comune. Stentella, ex-Prefetto di Ascoli tra il 2016 e il 2021, avrà quindi il compito di traghettare la città fino alle elezioni amministrative previste per la primavera del 2026.