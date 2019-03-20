Crollano mattoni da un campanile a Centobuchi, sul posto i Vigili del Fuoco
Rimosse tutte le parti pericolanti
267 Letture0 commenti
Nella mattinata di martedì 23 dicembre, i Vigili del Fuoco della sede di San Benedetto del Tronto si sono recati a Centobuchi di Monteprandone, dove si è verificato il distacco di alcuni mattoni dal campanile della chiesa del Sacro Cuore di Gesù.
Arrivati in via De Gasperi intorno alle ore 10.00, hanno utilizzato una piattaforma per interventi in elevazione per rimuovere tutte le parti pericolanti. Si sono quindi occupati di monitorare anche le pareti circostanti, così da escludere ogni possibilità di ulteriori crolli imminenti.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!