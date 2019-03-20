Adesso AP
Crollano mattoni da un campanile a Centobuchi, sul posto i Vigili del Fuoco

Rimosse tutte le parti pericolanti

Crollo di mattoni da un campanile a Centobuchi

Nella mattinata di martedì 23 dicembre, i Vigili del Fuoco della sede di San Benedetto del Tronto si sono recati a Centobuchi di Monteprandone, dove si è verificato il distacco di alcuni mattoni dal campanile della chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

Arrivati in via De Gasperi intorno alle ore 10.00, hanno utilizzato una piattaforma per interventi in elevazione per rimuovere tutte le parti pericolanti. Si sono quindi occupati di monitorare anche le pareti circostanti, così da escludere ogni possibilità di ulteriori crolli imminenti.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 24 dicembre, 2025 
alle ore 12:29
