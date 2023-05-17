Tutto pronto per la presentazione del rebranding di Grottammare Il sindaco Rocchi: "Grottammare apre una fase nuova del proprio racconto pubblico"

La Città di Grottammare presenta la nuova immagine istituzionale. Domani – sabato 31 gennaio, alle ore 13 – sui canali social ufficiali del Comune sarà pubblicato un video emozionale che ne anticipa i contenuti e apre una nuova fase della comunicazione pubblica dell’Ente.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto di potenziamento della comunicazione e rebranding istituzionale, promosso con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità e valorizzare l’identità della città attraverso linguaggi e strumenti contemporanei.

Il progetto non si limita, dunque, a un rinnovamento estetico, ma si inserisce in un piano di comunicazione integrata più ampio per il triennio 2025-2027, affidato alla Imagine Società Cooperativa di Offida (AP). Il piano prevede anche l’aggiornamento della carta intestata e dei principali supporti grafici utilizzati nella comunicazione istituzionale. L’investimento complessivo è di 25.000 €.

Il progetto sarà sviluppato in stretta sinergia con il servizio Comunicazione dell’ente e con gli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, così come previsto dalla normativa sulla comunicazione pubblica.

Il video in uscita domani è l’anteprima del nuovo racconto visivo e narrativo della città che accompagnerà cittadini e visitatori: “Un’identità visiva che prende ispirazione da uno dei simboli e dei luoghi più iconici della nostra città, reinterpretandolo in chiave contemporanea attraverso innovazione, freschezza, energia e creatività – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi -. Con il rebranding, Grottammare apre una fase nuova del proprio racconto pubblico. Vogliamo una comunicazione più coerente, riconoscibile e contemporanea, capace di parlare con chiarezza ai cittadini e di valorizzare l’identità, la storia e le energie della nostra città. Dal 2026 Grottammare sceglie una voce nuova non per cambiare ciò che è, ma per raccontarlo meglio: con linguaggi più vicini alle persone, attenzione ai contenuti e uno sguardo rivolto al futuro”.