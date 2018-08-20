Va in scena a San Benedetto “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” Lo spettacolo è in programma da martedì 17 a giovedì 19 marzo al teatro Concordia

149 Letture Cultura e Spettacoli

Si intitola “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” la commedia della americana Julia May Jonas interpretata da Paola Minaccioni con la regia di Cristina Spina in scena al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto per tre repliche da martedì 17 a giovedì 19 marzo (prime due sere in abbonamento e il 19 marzo fuori abbonamento) nella stagione teatrale proposta da Comune e AMAT con contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto.

“Le Stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” è una dark-comedy che segue tre eccentriche donne (affiancano la Minaccioni Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella) intrappolate in una spirale di disperazione e tradimento e una riflessione sul nostro mondo capitalistico.

Kim, hipster quarantenne manager di un negozio vintage, è mentore di Tussie, aspirante fashion designer non-binario sulla ventina. Il loro piano per rubare abiti di alta moda a una ricca cliente si complica quando Blatta, vecchia amica di Kim e ladra di professione, si inserisce con prepotenza nello schema. Dando in via a una commedia degli errori che porta a violenza inaspettata e al confronto con l’identità.

«Questa pièce – scrive la regista Cristina Spina nella nota di presentazione – offre uno spaccato di New York attraverso lo sguardo di tre protagoniste femminili insolite che incarnano una società contemporanea in declino. Cosa succede quando persone che si percepiscono scartate dalla società cercano di prendere ciò che credono di meritare? La storia cattura una sensazione familiare a chiunque arrivi a New York: aspettare l’opportunità giusta, sperando che porti al successo».

Il lavoro nasce dalla necessità di dare provocatoriamente spazio a personaggi femminili non convenzionali: «Siamo abituati – prosegue la regista – a vedere uomini cattivi, falliti, volgari, violenti, inetti sulla scena, ma è tempo di ampliare lo sguardo e rappresentare le donne in tutte le loro sfaccettature».

L’autrice, Julia May Jonas, è scrittrice e drammaturga, fondatrice del collettivo newyorkese “Nellie Tinder” che combina innovatività ed etica nella performance, le cui opere esplorano dinamiche di potere, politica sessuale e relazioni complesse. Il suo romanzo d’esordio, “Vladimir” (pubblicato in Italia da La Nave di Teseo) è stato, per il New York Times, Time e New York Magazine uno dei migliori libri del 2022.

“Le Stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”, a San Benedetto nelle uniche date per le Marche, è messo in scena con la regia di Cristina Spina aiutata da Elvira Berarducci sulla traduzione di Marta Salaroli. La produzione è de Gli Ipocriti Melina Balsamo con lo Stabile Veneto firmano la produzione. Scena di Marco Rossi e Francesca Sgariboldi, costumi di Alessandro Lai, luci di Luigi Biondi, musiche originali di Rossano Baldini.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia San Benedetto del Tronto (tel. 0735/588246), Biglietterie AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Inizio spettacoli ore 20.45.