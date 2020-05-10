Comincia ad Ascoli il percorso “Comunicare emozioni oggi” Primo incontro venerdì 8 maggio

Prende il via dall’8 maggio un percorso gratuito di formazione partecipata pensato per fornire ai partecipanti un “kit di pronto soccorso emotivo”. L’iniziativa “Comunicare emozioni oggi: sfide e trasformazioni nel tempo dei social”, è promossa da U.S. Acli, Auser Solestà circolo anziani, Circolo Oscar Romero – Associazione sportiva dilettantistica Aps e Delta, con il supporto di Csv Marche Ets nell’ambito dei percorsi di formazione partecipata.

Gli incontri, tenuti da Giuliano Valerio Cipollini, psicologo e psicoterapeuta, si svolgono dalle 17:30 alle 19:30 e sono rivolti in particolare ad anziani e persone con malattia oncologica. Il percorso nasce per aiutare i partecipanti a riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni, contribuendo a ridurre paura, ansia e isolamento e a trasformare la vulnerabilità in una nuova consapevolezza di sé. Gli appuntamenti si tengono alla Casa Albergo Ferrucci, in via Berardo Tucci ad Ascoli Piceno, nelle seguenti date: 8, 15 e 29 maggio; 19 e 26 giugno; 3, 10 e 24 luglio; 4, 18 e 25 settembre; 2, 16 e 30 ottobre; 6, 20 e 27 novembre; 4 e 11 dicembre 2026.

Un incontro speciale è in programma sabato 6 giugno 2026 al Centro sociale culturale ricreativo anziani Porta Solestà, in via San Serafino da Montegranaro ad Ascoli Piceno, con l’intervento del dottor Amedeo Pancotti, oncologo.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero. Per informazioni: 329 5439141 – 333 7275330.