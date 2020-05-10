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Open Day all’asilo nido comunale di Monteprandone

Nella mattinata di sabato 9 maggio

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Open Day dell'asilo comunale di Monteprandone

La cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, che gestisce l’asilo nido comunale, organizza per sabato 9 maggio l’open day, l’apertura straordinaria del nido d’infanzia.

I genitori dei bambini da 3 mesi a 3 anni interessati ad iscrivere i propri figli al servizio educativo per l’anno 2026/2027 potranno recarsi presso la struttura “L’Albero dei Sogni” di via Maria Montessori, in Contrada San Donato a Centobuchi, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Durante la mattinata il gruppo educativo sarà disponibile ad accompagnare le famiglie alla scoperta degli ambienti e a presentare il progetto pedagogico.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0735701553.

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