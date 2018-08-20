Incendio in un bar di Centobuchi, sul posto i Vigili del Fuoco Il locale è stato dichiarato temporaneamente inagibile

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore della mattinata di venerdì 13 marzo a Centobuchi di Monteprandone, dove un incendio è divampato all’interno di un bar.

Restano ancora da accertare pienamente le cause scatenanti del rogo, scoppiato intorno alle ore 6.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Nessuna persona è rimasta intossicata; il bar è stato invece dichiarato temporaneamente inagibile a causa dei danni riportati.