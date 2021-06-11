Aperte le iscrizioni per il Servizio Civile Universale presso le Acli di Ascoli Piceno C'è tempo fino all'8 aprile

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Comunità in azione, Attivamente, In Differenza, Rete Famiglia, Futuro cittadino, Futuro in classe, Futuro Giovane: sono i progetti ACLI per il Servizio Civile Universale 2026 presso le Acli di Ascoli Piceno.

6 posti disponibili per la sede di Ascoli Piceno.

I giovani potranno scegliere tra interventi che riguardano i diritti dei cittadini, la povertà educativa, il contrasto alle disuguaglianze e alle fragilità, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, il benessere e l’assistenza.

Il servizio dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. È previsto un assegno mensile di 519,47 euro; per i progetti all’estero è riconosciuta anche un’indennità giornaliera aggiuntiva.

Possono candidarsi ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. La domanda va presentata esclusivamente online sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) entro l’8 aprile 2026 alle ore 14.00, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il Servizio Civile non è semplicemente un anno “in più”: è un tempo per mettersi alla prova, acquisire competenze, lavorare accanto alle comunità e costruire un pezzo del proprio futuro.

Per info inviare una messaggio al: 3286273961 (Cristina)