Controlli autovelox a Monteprandone, il calendario del mese di maggio
Due i servizi che saranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale
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Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di maggio, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.
Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:
Mercoledì 6 maggio, dalle 13 alle 17, via Scopa;
Mercoledì 13 maggio, dalle 14 alle 19, SR235, Contrada Sant’Anna.
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