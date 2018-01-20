Grottammare aderisce alle Giornate FAI di Primavera
Sabato 21 e domenica 22 marzo visite guidate al Giardino segreto di Villa Sgariglia
La Città di Grottammare aderisce alle Giornate FAI di Primavera 2026 garantendo il supporto logistico all’iniziativa, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, e contribuendo a rendere accessibile la destinazione scelta dal FAI sul territorio: il Giardino segreto di Villa Sgariglia, bene privato di particolare valore storico e paesaggistico, eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione.
Per facilitare la partecipazione, sarà attivo un servizio di navetta gratuita dal parcheggio del CC L’Orologio (via Salvo D’Acquisto), pensato per accompagnare i visitatori fino al sito e favorire una fruizione ordinata e rispettosa degli spazi. Il servizio è organizzato in collaborazione con la START spa. Osserverà i seguenti orari: 9.30-13.30 e 14.45-18.45.
Le visite guidate si svolgeranno a gruppi di massimo 20 persone, con partenze ogni 20 minuti. Orari:
- Sabato: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
- Domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30).
Nei pressi della villa non sarà possibile parcheggiare. Per questo motivo, a tutela della viabilità locale, nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 8 alle 19, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta per i non residenti in via Firenze, dal civico 47 al civico 123.
La disposizione è finalizzata ad agevolare il traffico dei residenti e sarà segnalata attraverso tre livelli di sbarramento: all’inizio di Via Firenze, a metà della stessa e nel tratto compreso tra i civici 47 e 123.
Collabora all’iniziativa anche il Gruppo comunale di Protezione civile, con il contributo operativo dei propri volontari.
Più informazioni sulle Giornate FAI e sulle destinazioni qui: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/
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