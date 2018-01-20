Grottammare aderisce alle Giornate FAI di Primavera Sabato 21 e domenica 22 marzo visite guidate al Giardino segreto di Villa Sgariglia

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La Città di Grottammare aderisce alle Giornate FAI di Primavera 2026 garantendo il supporto logistico all’iniziativa, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, e contribuendo a rendere accessibile la destinazione scelta dal FAI sul territorio: il Giardino segreto di Villa Sgariglia, bene privato di particolare valore storico e paesaggistico, eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione.

Per facilitare la partecipazione, sarà attivo un servizio di navetta gratuita dal parcheggio del CC L’Orologio (via Salvo D’Acquisto), pensato per accompagnare i visitatori fino al sito e favorire una fruizione ordinata e rispettosa degli spazi. Il servizio è organizzato in collaborazione con la START spa. Osserverà i seguenti orari: 9.30-13.30 e 14.45-18.45.

Le visite guidate si svolgeranno a gruppi di massimo 20 persone, con partenze ogni 20 minuti. Orari:

Sabato : 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 Domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30).

Nei pressi della villa non sarà possibile parcheggiare. Per questo motivo, a tutela della viabilità locale, nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 8 alle 19, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta per i non residenti in via Firenze, dal civico 47 al civico 123.

La disposizione è finalizzata ad agevolare il traffico dei residenti e sarà segnalata attraverso tre livelli di sbarramento: all’inizio di Via Firenze, a metà della stessa e nel tratto compreso tra i civici 47 e 123.

Collabora all’iniziativa anche il Gruppo comunale di Protezione civile, con il contributo operativo dei propri volontari.

Più informazioni sulle Giornate FAI e sulle destinazioni qui: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/