Confronto a Monteprandone sul referendum sulla giustizia Si è tenuto nella serata di giovedì 19 marzo

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Si è svolto ieri sera a Monteprandone un partecipato incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, che ha visto il confronto tra posizioni diverse in un clima di dialogo e approfondimento.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per affrontare un tema complesso attraverso un doppio livello di lettura: tecnico e politico.

Nella prima parte dell’incontro sono intervenuti gli avvocati Enrica Piergallini, penalista, a sostegno delle ragioni del SÌ, ed Emidio Straccia, a sostegno delle ragioni del NO, offrendo un’analisi puntuale degli aspetti giuridici e delle possibili ricadute del referendum.

A seguire, il confronto politico tra Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia, ed Elena Russo, coordinatrice del Movimento 5 Stelle Piceno Costa, che hanno arricchito il dibattito con una riflessione sulle implicazioni più ampie della consultazione, mettendo a confronto visioni e sensibilità differenti.

A moderare l’incontro Martina Censori e Ludovica Gambacorta, che hanno guidato il dibattito garantendo equilibrio nei tempi e negli interventi, favorendo un confronto chiaro e accessibile.

Presente anche il consigliere comunale Riccardo Leli.

“Abbiamo voluto creare uno spazio di confronto serio e aperto su un tema complesso come quello della giustizia – dichiara Martina Censori – perché riteniamo che il referendum sia uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ma che per poter scegliere davvero sia necessario comprendere.

Troppo spesso il dibattito pubblico si riduce a contrapposizioni semplificate, mentre il nostro obiettivo era offrire ai cittadini strumenti utili per formarsi un’opinione consapevole. Il confronto tra competenze tecniche e visione politica ha rappresentato, in questo senso, un valore aggiunto importante.

Continueremo a promuovere momenti di approfondimento e dialogo su temi centrali per la comunità, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini a una partecipazione attiva e consapevole.”

Pur nel clima costruttivo della serata, dispiace rilevare l’assenza del Sindaco Sergio Loggi e dei rappresentanti della maggioranza consiliare, che, sebbene invitati, non hanno preso parte all’incontro, rinunciando così a un’occasione di confronto pubblico su un tema di rilevanza nazionale.

L’incontro ha registrato una buona partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e la necessità di iniziative che favoriscano informazione, confronto e coinvolgimento dei cittadini.

da: L’Altra Monteprandone