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Tutto pronto per l’inaugurazione del Centro Operativo Comunale di Monteprandone

Appuntamento sabato 28 marzo a Centobuchi

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Centro Operativo Comunale di Monteprandone

Sabato 28 marzo si inaugura il riqualificato Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Monteprandone, situato in via Amendola a Centobuchi.

L’intervento è consistito nella riqualificazione dei locali. Nello specifico è stato installato un nuovo impianto di climatizzazione con sistemi a pompa di calore di ultima generazione, installati nuovi impianti di ventilazione meccanica controllata ed è stata realizzata la ventilazione dell’intercapedine con fori di ventilazione.

Contestualmente sono state acquistate nuove attrezzature necessarie per migliorare le attività del gruppo di Protezione civile: computer e monitor, radio e generatore.

L’investimento è di 30.000 euro, co-finanziato, nell’ambito del Programma PR-FESR 2021-2027 “Promuovere strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamità naturale e fornire alla popolazione ogni forma di prima assistenza”, dalla Regione Marche per un importo di 23.000 euro e dal Comune di Monteprandone per un importo di 7.000 euro.

La scheda intervento è stata redatta dall’Ufficio tecnico, nello specifico Ing. Fabiola Pierantozzi e Ing. Serena Camaioni. I lavori di climatizzazione e VMC sono stati eseguiti dalla ditta Termoimpianti di Centobuchi, la fornitura di computer e monitor dalla ditta TEKNONET, la fornitura delle radio dalla ditta Leoni Elettronica e il generatore dalla ditta G&C.

La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle ore 11, in via Amendola, a Centobuchi. Dopo il saluto delle Autorità, ci sarà la benedizione della struttura e il taglio del nastro. La cittadinanza è invitata a partecipare.

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