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Sabato 28 marzo serata finale della rassegna teatrale Ascolinscena

Appuntamento al PalaFolli a partire dalle ore 21.00

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Compagnia DonAttori

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena l’ultimo appuntamento con Ascolinscena, la rassegna di commedie organizzata dalle compagnie DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.

La serata sarà ricca di appuntamenti teatrali, si inizierà infatti con la VII edizione di Avis In Corto, a seguire saranno consegnati i Premi dell’edizione 2025-2026 e per concludere andranno in scena i due corti “Pericolosamente” della Compagnia Li Freciute e “La Sibilla” della Compagnia dei DonAttori.

Avis in Corto è un concorso organizzato in collaborazione con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno che vedrà sul palco del PalaFolli tre corti teatrali che si contenderanno le Gocce d’Oro, d’Argento e di Bronzo, con relativo premio in denaro, grazie al voto del pubblico presente.

I corti finalisti sono:

Collettivo del Numero Zero (Corsino-MI) con “Red Flags
MetropolisTeatro (Sesto Fiorentino-FI) con “La spedizione dei mille
Compagnia Gli Stronati (Macerata) con “H for Hamlet”.

Avis in Corto giunge alla sua settima edizione e continua nel suo proposito di promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita attraverso un momento aggregante come un concorso teatrale.

La serata sarà anche l’occasione per conoscere i vincitori dei Premi Ascolinscena 2025-2026 che sono stati decretati dalla giuria di Ascolinscena e dal pubblico abbonato.

Novità di questa edizione di Ascolinscena sono i Premi che sono stati realizzati dagli studenti delle classi di Arti Figurative, Multimediale e Grafica del Liceo Artistico Osvaldo Licini di Ascoli Piceno nell’ambito del progetto FSL “Ascoli In Scena 2025/2026: il teatro incontra l’arte sui banchi di scuola”. Il progetto ha visto coinvolti 165 studenti e gran parte delle opere realizzate saranno in mostra al PalaFolli sabato 28 marzo dalle ore 18:00. Sarà possibile ammirare e acquistare i lavori di questi giovani artisti.

La serata si concluderà con due lavori teatrali, “Pericolosamente” della Compagnia Li Freciute e “La Sibilla” della Compagnia dei DonAttori. I due corti saranno l’occasione per rivedere sul palco attori e registi che da diciotto edizioni organizzano con successo la Rassegna Ascolinscena.

L’invito è per sabato 28 marzo 2026 dalle ore 18:00 al PalaFolli per la mostra-mercato realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Osvaldo Licini (ingresso libero); dalle ore 21:00 avrà inizio la serata teatrale (biglietti in vendita presso PalaFolli teatro oppure su www.palafolli.it)

Redazione Ascoli Notizie
Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Mercoledì 25 marzo, 2026 
alle ore 15:05
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