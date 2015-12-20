Appuntamento a teatro a Montalto delle Marche con “In nome della madre” Lo spettacolo di Erri De Luca e con Galatea Ranzi è in programma sabato 28 marzo

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Una delle più straordinarie attrici italiane, Galatea Ranzi memorabile interprete di allestimenti ronconiani, magnetica e ammaliante sugli schermi del cinema d’autore, è la protagonista sabato 28 marzo al Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche di In nome della madre. Attraverso le parole poetiche di Erri De Luca, l’attrice nei panni della Madonna porta in scena una versione laica e poetica della nascita di Gesù con regia di Gianluca Barbadori.

Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale realizzata dal Comune e dall’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC, nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future, di cui AMAT è partner, e che vede Montalto delle Marche selezionato come borgo pilota della Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del MiC – linea di azione A del PNRR). Montalto delle Marche è quindi protagonista di un piano di rigenerazione che sta portando nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica.

In nome della madre è la storia, narrata in prima persona, di Miriàm, una ragazza della Galilea che ha una strana visione nella quale un angelo le annuncia che avrà un figlio e le profetizza per lui un destino di grandezza.

Subito dopo, la giovane scopre di essere incinta. Dopo qualche titubanza, decide di avvertire Iosef, il suo promesso sposo. Miriàm sa perfettamente che rischia di essere lapidata, ma rifiuta ogni menzogna, rivendicando il mistero della sua gravidanza e la sua assoluta buona fede. Iosef, anche in seguito ad un sogno premonitore, decide che le nozze avranno luogo come previsto, sfidando i benpensanti di Nazaret e le leggi del tempo. Intanto, gli odiati occupanti romani organizzano un censimento e per i giovani sposi si prepara un viaggio, lungo e difficile, a pochi giorni dal parto.

Facendo ricorso al linguaggio semplice e terso della poesia, Erri De Luca racconta la gravidanza di Miriàm/Maria. Il Talmud, oltre un decennio di studi biblici e gli storici romani gli forniscono dati preziosi per dare alla sua storia uno sfondo credibile. Ma non è un’urgenza storiografica, quello che muove De Luca, piuttosto, è il desiderio di raccontare «qualcosa che non c’è», una versione laica e poetica della nascita di Gesù. In nome della madre è un testo pieno di Grazia, che commuove e fa riflettere credenti e laici.

Lo spettacolo è una coproduzione Ponte tra Culture soc. coop. con Istituto italiano di cultura di Madrid.

Biglietti e informazioni presso biglietterie circuito AMAT / vivaticket (anche on line), biglietteria del teatro 338 2294521 (solo messaggi e chiamate WhatsApp), due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20, il giorno di spettacolo da due ore prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.