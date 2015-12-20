Incendio in un condominio sul lungomare di Cupra Marittima Le fiamme sono state spente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

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Nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo un incendio ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco sul lungomare di Cupra Marittima.

Intorno alle ore 14.30, infatti, una cabina elettrica situata nei sotterranei di un condominio è andata a fuoco per cause da accertare. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco di San Benedetto hanno provveduto a spegnere l’incendio e a ventilare i locali invasi dal fumo.

Per motivi di sicurezza, i tecnici dell’Enel hanno poi interrotto del tutto l’allaccio alla corrente elettrica. Polizia Locale e Guardia di Finanza hanno invece bloccato temporaneamente il traffico finché la situazione non è tornata sotto controllo.