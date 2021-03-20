Ascoli, incidente lungo la Salaria: grave un centauro L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Nel corso del pomeriggio di venerdì 17 aprile, un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la Salaria nei pressi di Ascoli Piceno.

Il centauro, di circa 55 anni, poco dopo le ore 15.00 si trovava all’altezza di Mozzano quando avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora da accertare: la sua corsa si è così interrotta contro un muro posto a lato della strada. Dai primi rilievi, non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

A soccorrere il ferito sono stati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato la motocicletta incidentata. Per lui è poi stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.