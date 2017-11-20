Grottammare si candida a Capitale Italiana del Libro 2027 "Abbiamo costruito un dossier solido grazie alla professionalità del personale comunale"

La Città di Grottammare ha formalizzato la propria candidatura al titolo di Capitale Italiana del Libro per l’anno 2027.

Alla vigilia della Giornata mondiale del libro (domani 23 aprile), l’Amministrazione conferma l’invio al Ministero della Cultura del dossier progettuale intitolato “La metamorfosi del leggere: come i libri ci cambiano la vita“, approvato dalla Giunta comunale il 13 aprile.

Il progetto, redatto da Monica Danesi dell’ufficio Cultura, trae ispirazione dalle Metamorfosi di Ovidio, partendo dal presupposto che la vita stessa sia cambiamento e che “tutto si trasforma, nulla perisce”. L’obiettivo non è solo promuovere la lettura come pratica quotidiana, ma trasformarla in un’esperienza partecipativa capace di cambiare la prospettiva del mondo e migliorare le relazioni tra le persone.

Il titolo porterebbe a Grottammare un contributo di 500.000 € per finanziare interventi strutturali, acquisto di libri e l’organizzazione di eventi culturali.

La candidatura prevede un fitto calendario di attività che coinvolgeranno cittadini e turisti, come incontri con gli autori e laboratori di scrittura, letture ad alta voce e concorsi letterari e fotografici, riallestimenti di spazi urbani dedicati alla parola, concerti, rappresentazioni teatrali e osservazioni del cielo.

A sostegno della candidatura si è già mobilitata una vasta rete di partner, tra cui le Università di Macerata, di Urbino e di Camerino, l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, istituti scolastici locali (IIS Fazzini-Mercantini e ISC Leopardi) e numerose associazioni del territorio. È stato inoltre ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

“Questa candidatura è l’esito di una progettazione rigorosa che vede nel libro un motore di cambiamento sociale per la nostra città – dichiara l’assessore alla Crescita culturale, Lorenzo Rossi –. Abbiamo costruito un dossier solido grazie alla professionalità del personale comunale, in particolare Monica Danesi, che ringrazio per aver tradotto un’idea ambiziosa in un progetto di alto profilo, capace di valorizzare concretamente il nostro territorio. Sottolineo con soddisfazione, inoltre, il fondamentale sostegno della vasta rete di partner, accademici e territoriali, la cui adesione qualifica ulteriormente questa candidatura e a cui va il mio ringraziamento per aver condiviso con convinzione questo percorso”.

La Giuria istituita dal Ministero della Cultura annuncerà i Comuni finalisti entro il 30 giugno. Questi saranno invitati a una presentazione pubblica il 15 luglio, mentre la proclamazione della città vincitrice avverrà entro il 31 luglio.

Indipendentemente dal risultato, i Comuni selezionati tra i finalisti avranno l’opportunità di partecipare al programma “Libro Città”, un’iniziativa volta a rafforzare le capacità progettuali degli enti e a dare un seguito concreto ai progetti culturali presentati nel dossier.