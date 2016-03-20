Monteprandone, al via i progetti per educare alla corretta alimentazione a scuola "Crescere con i sani principi è fondamentale per imparare un sano stile di vita"

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Educare all’alimentazione a scuola per garantire il benessere dei più piccoli è uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Monteprandone, attraverso l’assessorato alle politiche educative, si pone ogni giorno.

Per questo, Dussmann Service Srl la ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Monteprandone, ha avviato una serie di progetti in classe che hanno valenza di tipo preventivo, educativo e nutrizionale.

I percorsi didattici, pensati da Dussmann e previsti nella proposta presentata in sede di gara di appalto, per l’anno scolastico 2025/2026, coinvolgono le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia dei plessi Borgo da Monte e Colle Gioioso.

Con l’aiuto di insegnanti e di un biologo nutrizionista, i piccoli impareranno come si fa una corretta colazione attraverso il progetto “Il buongiorno si vede dal mattino” e a consumare frutta e verdura, conoscendone la stagionalità e l’importanza dei colori attraverso il progetto “Frutta e verdura…anche da bere”.

“Conoscere il cibo, la funzione degli alimenti, costruire un buon rapporto con il momento del pasto – spiega l’assessore alle politiche educative Daniela Morelli – sono argomenti determinanti per educare i giovani ad una alimentazione corretta, alla sicurezza alimentare, per prevenire l’obesità infantile ed avviare a scuola una maggiore attenzione alla tutela della salute. Come Amministrazione comunale siamo impegnati da anni su queste tematiche perché crediamo fermamente che comportamenti corretti e consapevoli a tavola, fin dalla prima infanzia, migliorino la qualità della vita da adulti”.

“Crescere con i sani principi, anche alimentari, è fondamentale per imparare un sano stile di vita fin da piccoli – dichiara il sindaco Sergio Loggi – siamo sicuri che esperienze laboratoriali di questo genere siano utili sia alla crescita culturale ed economica della comunità, sia alla formazione di cittadini sani e consapevoli. Per questo intendiamo continuare a promuoverle e a realizzarle grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, dal mondo della scuola, a chi tutti i giorni prepara i pasti per i nostri studenti e studentesse, alle famiglie”.