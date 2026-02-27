Monteprandone: in arrivo 30mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature scolastiche I fondi sono stati messi a disposizione da BIM Tronto

48 Letture Cronaca

Ammonta a 30.000 euro il contributo assegnato dal Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM Tronto) in favore del Comune di Monteprandone per la dotazione di attrezzature innovative da destinare ai plessi scolastici di Centobuchi e Monteprandone.

A confermare le risorse, il presidente Luigi Contisciani che, nella mattinata di ieri mercoledì 13 maggio, ha incontrato a Monteprandone il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti e l’assessore alle politiche educative Daniela Morelli.

“Sostenere un progetto che investe nella formazione dei giovani, vuol dire essere vicini alle famiglie e guardare al futuro delle ragazze e dei ragazzi – sostiene il presidente Luigi Contisciani – occupandoci di progetti sociali, continuiamo come Bim Tronto, ad investire in modo significativo anche nella scuola e nei progetti di miglioramento delle strutture scolastiche, offrendo, in questo caso specifico, valore aggiunto a progetti territoriali già esistenti, per un Comune che si afferma come il più giovane del Piceno”.

“Stiamo rigenerando, riqualificando e costruendo nuovi plessi scolastici su tutto il territorio comunale. Edifici esistenti e plessi di nuova costruzione diventeranno scuole all’avanguardia dal punto di vista funzionale e impiantistico – dichiara il sindaco Sergio Loggi – questi fondi del BIM Tronto ci permetteranno, altresì, di dotarli di attrezzature scolastiche di nuova generazione che offriranno alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi luoghi sempre più moderni e adeguati alla loro formazione. Ringraziamo il presidente Luigi Contisciani per essere sempre attento e all’ascolto delle necessità del territorio e dei cittadini di Monteprandone e, in particolare, delle nuove generazioni attraverso il sostegno al mondo della scuola”.